政Whats噏：田北辰陸頌雄謝偉俊要慎言　牛年易禍從口出

做人要謹言慎行，如果出言不遜，就會禍從口出，結果不堪設想。過往喺立法會議事廳內，民主派同建制派議員經常駁火，隨住民主派總辭後，剩低嘅大部分都係建制派議員，但議事廳仍然唔平靜，事關對手由民主派變成班高官。不過，有師傅批算新一年有唔少議員都要特別注意自己言行，如果唔係就大件事嘞！

議員田北辰(田二少)就係其中一人。香港術數家協會術數師楊子東話二少水命，但金月份出生，強金生土，可以話注定好命，係太子爺。但佢忌火忌水，所以過去一年庚子年運勢麻麻，但今年辛丑年，尚算唔錯。整體上半年都係順境，多勞多得咁話。

之不過，由農曆七月開始，就好大機會出事呀！楊師傅形容一個人順境得太耐，就會開始忘我，呢個時候就相當容易講錯嘢，八月更加要少啲講嘢添，話太澎湃會有反效果。總言之，上半年順境過後，下半年就開始反覆，千萬要小心講多錯多，勸喻佢少講嘢，如果唔係會遺禍好耐！

同樣會受「講錯嘢」困擾嘅，仲有陸頌雄(Michael)，楊師傅仲特別指明係喺三月份，講錯嘢不得止，師傅仲提醒Michael要特別小心自己健康，特指係腰以下，或會出現問題，有可能係腸胃問題，又或者係泌尿科問題，仲要話連帶太太健康都要小心。另外，Michael今年竟然行財運，但師傅話議員行財運絕非好事，愈係財旺就愈係破財咁話。

唔得止佢哋兩個，就連謝偉俊(Paul)來年都麻麻哋。楊師傅批算Paul似旺非旺，以為自己執到寶，但實質就唔係，亂出位會出事喎！期間仲會有危機，四月開始連續兩個月都好容易講錯嘢犯錯。

至於周浩鼎(Holden)，師傅就話佢今年有機可乘，但就同Michael一樣，要注意下自己健康，特別係胃、皮膚、眼睛同心臟都可能會出問題，而且仲指明九月對Holden而言係小劫！

話時話風水命理同八字批算，目的都係想幫人趨吉避凶，信則有、不信則無，結果係點亦毋須過於介懷。