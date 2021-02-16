觀音開庫改網上舉辦　華廟會提供「代客借庫」服務

新冠肺炎疫情令不少傳統活動，例如上頭炷香等都被迫取消，華人廟宇委員會今午（16日）亦宣布，其轄下大坑蓮花宮、紅磡觀音廟，將推出「代客借庫服務」。農曆正月廿六是觀音大開寶庫門的日子，往年善信們都會親身到各區觀音廟「借庫」，惟今年廟方擔心因疫情關係，未能於正月廿六正日舉辦開庫活動，故提前予善信預約在開庫正日後借庫，善信經電話預約後，廟方會預留借庫物品，並安排善信於開庫正日後親身到場借庫。

觀音開庫今年的正日為西曆3月8日，往年大坑蓮花宮及紅磡觀音廟是市民借庫必到之處，往往在開庫前已大排長龍。華廟會今午在社交媒體宣布，為減省排隊時間，以及避免疫情下出現人群聚集，兩所廟宇決定提供代客借庫服務，善信由即日起至3月9日，可致電或以通訊軟件聯絡廟方，並預約於開庫日其後領取借庫物品，領取日期為3月10日至3月26日。據知，已有過千人致電預約，反應熱烈。

除了華廟會外，東華三院上周亦宣布，轄下6所廟宇，包括山東街水月宮、上環列聖宮、油麻地天后廟、慈雲山觀音佛堂等，「觀音開庫」活動將改於網上舉行，善信可於2月12日至3月8日經網站預先登記，並於正日在東華三院Facebook觀看山東街水月宮直播借庫，屆時將由東華三院代表善信借庫。