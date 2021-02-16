大律師公會倡入境修訂條例只限入境航班　議員斥該會不專業

保安局擬修訂《2020 年入境（修訂）條例草案》(條例草案)，以回應國際民用航空組織對成員地區引入的保安及管制新規定。大律師公會早前向立法會提交意見，已遭批評觀點未能正確反映條文的目的和事實，引起不必要的誤解。今日(16日)公會再發表聲明，要求當局在修例時，應寫明保安局局長只可在針對入境航班而非離境航班的情況時，才有權禁止該人登上運輸工具。議員批評大律師公會「跌落地揦番拃沙」，意圖威嚇及誤導市民，做法十分不專業，又稱修例旨在限制「假難民」，公會卻抹黑為針對港人，斥做法「離晒大譜！」

大律師公會聲明指，考慮到相關主體法例的概括性，建議草案第3條應被修訂以明確規定局長只可在針對入境航班而非離境航班有上述權力，主體法例亦應進一步說明，該權力不會對香港居民和有權進入並逗留香港的人士之權利造成任何影響。

議員葛珮帆表示，政府早已澄清草案並沒有限制香港居民離境，反問大律師公會為何仍要求在草案內加入多餘字句？直斥公會做法是「跌落地揦番拃沙」，意圖威嚇及誤導市民。她質疑公會只不過想繼續炒作議題，甚至故意抹黑政府，指草案明明是限制「假難民」，卻被公會抹黑為類似針對香港居民。

葛強調，港府在「假難民」事件上已經浪費約70億港元公帑，認為「假難民」問題長期將納稅人的錢倒落海，又衍生不少搶劫、黑工等治安問題。她指港府一直為「假難民」問題付出沉重代價，修訂草案有利於解決問題，轟公會在毫無根據下存心搞事，甚至可能想偏幫「假難民」。她直言公會的做法或想誤導市民對草案的看法，可惜公會的公信力大不如前，多次嘗試誤導市民或可能適得其反，而續影響公會自身的公信力。