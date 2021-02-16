新界西堆填區擴建　環境局鬼祟縮減規模　疑鋪路興建焚化爐

政府早前發表《香港資源循環藍圖2035》，雖提倡長遠擺脫堆填區，實際仍要落實擴建新界西堆填區，同時亦計劃興建焚化爐。環境局今晚（16日）向立法會遞交補充文件，鬼祟暗藏擴建新界西堆填區細節，計劃將新界西堆填區的擴建面積由原先設計的約200公頃減至約100公頃，疑為興建焚化爐鋪路，擴建計劃在明年年底展開，2026年開始接收廢物，可提供約7,600萬立方米的堆填容量。

鑑於三個策略性堆填區的既有空間將會相繼用完，立法會財務委員會在14年12月批准新界西堆填區擴建工程的設計和相關研究的費用。其後政府於15年9月委聘顧問為新界西堆填區擴建計劃進行各項準備工作，其設計及勘測工作目前已大致完成。

根據立法會文件顯示，考慮到政府正積極規劃發展更多轉廢為能/轉廢為材設施以處理都市固體廢物，政府計劃縮減擴建範圍面積，由原先設計的約200公頃減至約100公頃，當中用以堆填廢物的面積同樣減半，由原先設計的約180公頃減至約94公頃。

根據現時的初步設計，擴建部分可提供約7,600萬立方米的堆填容量，以應付本港未來短中期的廢物處置需求。如獲財委會撥款，並在明年年底展開擬議工程計劃，以期在2026年開始接收廢物。

無獨有偶，政府同時考慮興建一個新焚化爐，選址也擬建於屯門稔灣、新界西堆填區旁邊，規模料不小於石鼓洲焚化爐，每日可處理至少3,000公噸廢物，目標2030年左右落成。是次政府縮減新界西堆填區擴建規模，讓人質疑是為興建焚化爐鋪路。