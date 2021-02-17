疫情拖慢工期成本升　70%建造商利潤減少

新冠肺炎疫情蔓延，早前多個地盤工人確診，甚至爆發大規模染疫群組。香港建造商會早前會見傳媒時，指疫情下業內有7成企業利潤減少，工程進度受阻，成本上升；而業界為應對防疫亦作出多項改善措施，包括改建更衣室及加強清潔等。商會促請政府支援業界。

商會第一副會長林健榮坦言，疫情嚴重影響業界前境，但工程承辦商角色被動，他認爲當務之急是要確保工程量持續及資金流轉。他續指，商會去年10月至11月曾向旗下會員公司進行調查，結果發現逾7成會員公司稱疫情令其公司減少利潤，並出現工期延誤及生產力下降等情況。

林指，受疫情影響不少工程都滞後，例如來自內地的建築材料出現延誤，導致工程成本增加。他坦言即使香港疫情回穩，工程亦未必能恢復如以往，仍需視乎英國、美國等其他地區的經濟環境及疫情發展，故認爲業界需適應新常態，他目前仍對未來抱樂觀態度。

商會行政總裁謝子華則透露，有私人工程如物業發展，在考慮社會經濟狀況後，決定推遲項目發展，反映業界工程量受疫情嚴重影響。此外，他提及業界為應對疫情採取不少防疫措施，如改裝更衣室及進膳的空間等，增加公司額外開支。他促請政府靈活運用抗疫基金支援業界。