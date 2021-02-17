黎智英涉前年8.18非法集結案　因辯方臨時呈交報告未能開案

前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，案件於昨天（16日）在西九龍法院開審，預計審期10天。其中區諾軒及梁耀忠已認罪，而其餘7名被告則否認控罪，當中包括黎智英，他於昨晨9時許，由囚車押抵西九龍法院應訊。由於辯方臨時表示要呈交專家報告，法庭將案押後至今天繼續。控方指如今天能順利開案便會傳召證人，至於涉及《公安條例》的法律爭議，則會在控辯雙方完成舉證後才處理。

代表李柱銘和何俊仁的資深大律師駱應淦昨日才向法庭表示，早前要求一名專家就群眾管理、群眾心理等議題撰寫報告，但現時尚未取得報告，並指該專家會在昨日從英國把報告傳來。而控方表示需時檢視報告內容，故昨日不能開案。

法官胡雅文質疑辯方從沒有提出會呈交專家報告，又指英國與香港有時差，就算英國方面一到辦公時間便把報告傳來，香港也要近傍晚才收到，控方無法準備。駱應淦解釋稱控方在上月的審前覆核後，才將大批警方的行動指令內容交予辯方，至此被告才知道有需要傳召專家證供。而控方就否認太遲提供資料。

據了解，負責撰寫該報告的，是早前退出監警會國際專家組的Clifford Stott。資料顯示，Clifford Stott於2019年12月，以監警會無調查權力為由辭任國際專家組，他於去年11月親自撰寫反修例報告。

黎智英由3名懲教人員押解出庭應訊，他甫出庭便拉下口罩與旁聽人士揮手，隨即再戴回口罩，有旁聽人士高叫聲援。他原本由資深大律師余若薇代表，因她曾與確診者接觸，目前仍在隔離，故改由資深大律師蔡維邦為代表。蔡昨日就指，由於本周四（18日）黎將就另一案件申請保釋，故申請把周四的審訊日擱置，法官則建議當日播放現場錄影片段，蔡表示不反對。

9名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

律政司的檢控團隊會由資深大律師余若海領軍，法庭文件顯示，控方暫定有7名證人，包括6名警務人員和一名港鐵經理，並會有35段新聞報道和27段案發片段呈堂。辯方將會提出法律爭議，聲稱《公安條例》將組織或參與和平集結定為罪行，並賦權警務處處長反對集結，屬損害公民集會權利。另外，在本案所涉的集結關乎批評警隊，辯方質疑由警務處處長決定是否批准，屬有利益衝突和偏頗之嫌。此外，辯方亦會質疑公眾集會及遊行上訴委員會是否獨立公正。