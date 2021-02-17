何志平專欄：牛的精神

今年早立春，春節未到，牛年已至。

對現代的香港人來說，牛只是在郊外路旁流浪着投閒的動物而已，但中國千年農耕社會文化中便少不得了牛，不僅提供耕種的勞力，還塑造了我們的傳統民族精神。

中國人的牛，是有着崇高象徵意義的「神牛」。《說卦傳》說牛能負重且柔順如坤，故稱「坤為牛」，如負載生養萬物的大地（坤）。古時逢事問卜，占卜的材料就是龜甲和牛肩胛骨，文字、符號都刻在牛骨上的。「國之大事，在祀與戎」。古代帝王祭祀社稷時，牛、羊、豕全備，是謂「太牢」。士大夫祭祀的「少牢」只有羊和豕，沒有牛的。牛具靈性可以通神，而祭祀選用的牛都有嚴格的標準規定：首是要毛色純一；二是牛要完整，無瑕疵的；三是犄角周正，不能用耕牛；四是身體高大肥壯；五是牛要受到特殊的供養待遇；六是祭祀的牛還要受到人們的尊重，連國君見到牲牛也要表示敬意，親自牽牛入廟，領到祭壇上來。

古時運輸用牛車，打仗有火牛陣，鎮水也用牛。因為丑的五行屬性是土，能克水，故常用牛鎮水。相傳大禹治水時，每治好一處，就鑄銅牛、鐵牛、石牛投入水底中，以鎮水患。

牛，是中國人社會文化生活裏的一部分，到了近代才被文人雅士添加浪漫色彩，在郭沫若《孺子牛的質變》和魯迅《自嘲》的手裏，把《左傳‧哀公六年》齊景公為孺子牛的典故，化腐朽為神奇。

齊景公非常疼愛名「荼」之庶子。一次嬉戲中，齊景公作為一國之君竟然口銜繩子，讓兒子荼牽着走。怎料兒子一個不小心跌倒，把景公的牙齒拉折了。齊景公臨終時遺命立荼為國君。景公死後，大夫陳僖子欲立嫡子陽生。大臣鮑牧對陳僖子說：「汝忘君之為孺子牛而折其齒乎？而背之也！」 而孺子牛的原典故，是說明父母對子女的過分疼愛。後來魯迅在《自嘲》中的「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」名句而使孺子牛的精神昇華，來比喻情願甘心的為人民大眾無私服務奉獻的人。《孺子牛》深層次的意義是叫我們要放下身段，甚至紆尊降貴，和光同塵的與孺子，愚子，余子為牛為馬，折齒斷臂，在所不計！

拓荒牛，是肯實幹，不空談，在無人境域中，打開新篇章！精神是開拓創新的，幹活是吃苦耐勞，銳意進取的；敢想常人不敢想像的，敢為別人不敢擔當的，勇於探索嘗新，勇於實踐改革，有打破陳規舊矩不畏險阻的毅力，有創建從無到有開天闢地的魄力，蹚未走過的路，拓沒墾過的荒。《拓荒牛》是寂寞的牛，是不言不語的牛。可要忍受承擔無數次的失敗而無悔，更要歷經痛苦折磨的嘲弄而無怨。歷史上，拓荒牛吐氣揚眉成功的少，寂寂無聞失敗的多。但一隻牛拓荒成就了，所有眾牛都就成功了。是奉獻精神之所染，是剛毅力量的堅持！

老黃牛。出自1964年的《王杰日記》，謂：「我們革命戰士……耍具備老黃牛的忠心耿耿埋頭苦幹的精神。」亦有「深耕細作走東西，不待揚鞭自奮蹄！」對信念最堅定，對工作最忠誠的形容。老黃牛耿直倔強，埋頭苦幹，盡忠職守，任勞任怨，只是耕耘，不問回報。老黃牛苦作而樸實無華眾所皆知，都以為這牛很呆很傻的鈍，可嘲可笑的笨，但這牛可敬之處，就在於他的謙遜低調，一心耕作，心無旁騖；他從來不牛，不張揚，不表白自誇，也不浮躁自滿；牠身上沒有明星的光環，沒有新聞炒作的價值，沒有喝采掌聲，也沒有立傳留名的欲望。老黃牛只有「一不怕苦，二不怕死」寧死不回的「牛脾氣」，頑強紮實的始終如一，忍辱負重的不計較，大公無私的任勞怨。

牛的精神，一直是中華民族精神內涵的重要組成部分。說到底，就是奉獻犧牲：為中華民族的千秋萬載，願炎黃子孫能四海一心！