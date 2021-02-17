「遲來的復工」　戲院失黃金檔期損失慘重

多個早前被勒令關閉的場所明日可有條件重開，包括室外及室內體育場所、健身中心、美容院、按摩院、戲院、主題樂園及遊戲機中心等，而重開處所的員工每隔14天需進行一次新冠肺炎檢測，並確保顧客使用「安心出行」應用程式。獲放寬重開的美容業界指行內確診數字極低，不滿無辜被停業多時，又形容是「遲來的復工」，要求政府需確保檢測資源足夠。

本港疫情反覆，多個場所自去年12月以來被要求停業，在沒有第3輪保就業計劃、以及防疫抗疫基金「縮水」情況下，多個行業經營面臨嚴重困難。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，美容業自去年12月初已開始停業，惟業界確診數字實際上較少，對停工感無奈，形容今次放寬是「遲來的復工」。他稱今次重開條件與業界早前主動提出的復工配套措施相似，故對業界而言不算困難，而美容院客人多為預約制，本來就要記錄客人資料，相信「安心出行」等條件困難不大。

葉透露，業界從業員早前已完成首次檢測，過程大致順利，惟以後每14天要再進行檢測，擔心會出現一個檢測高峰期，屆時政府資源或不足夠，要求當局密切監察資源問題。他又稱若有關安排要維持3個月，希望政府可繼續免費為相關行業員工提供檢測服務。

另外，關閉多時的戲院亦可於明日重開，有戲院商會早前亦曾發聲稱業界錯過聖誕及新年黃金檔期，損失相當慘重。

多間戲院網站已重新排片並安排預售，其中百老匯影院網站提到受停業影響場次的顧客，可於恢復營業30天內到同一戲院辦理退款或更換有關戲票或贈券。