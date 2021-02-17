東方日報A1：各行復業無準則　20萬打工仔聽乞

維持逾兩個月的晚市禁堂食安排終獲解禁，港府昨公布放寬部分社交距離措施，明日起食肆恢復晚市堂食，堂食時間延長至晚上10時，並由2人放寬至4人一枱；體育場所、健身中心、戲院及美容院等亦可重開，但要遵守新規定，包括強制顧客使用「安心出行」應用程式或登記資料，違者被罰停晚市堂食等。但酒吧、夜總會及卡拉OK等夜場為主的場所仍未解禁，料至少20萬打工仔「聽乞食」，業界亦質疑是否病毒又會擇時辰、擇地點「蒲頭」。

港人自去年12月10日以來，經歷逾兩個月無晚市堂食的日子，食物及衞生局局長陳肇始昨表示，疫情於過去一個月有所緩和，本地確診數字維持低雙位數，源頭不明個案亦有下降趨勢，認為可逐步放寬防疫措施。

除食肆外，部分場所亦可重開，包括所有體育處所、健身中心、美容院、按摩院、公眾娛樂場所、遊樂場所及遊戲機中心。至於酒吧、浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK、麻雀天九耍樂及泳池維持關閉。以上措施維持至3月3日，為期14天。

食肆及場所的安排放寬後，晚市堂食可4人一枱，另須遵守兩項新規定，食肆及場所負責人須要求顧客掃描「安心出行」應用程式二維碼或登記姓名及聯絡電話，以及安排員工每14日進行檢測，違者堂食或營業時間縮短至6時前，並且不可多於二人一枱，為期3至14日。至於禁聚令仍維持二人上限，但疫情若無重大變化，將尋求行政會議指示盡快放寬至4人。

被問到若食肆選擇不重開晚市堂食，是否可豁免安裝「安心出行」，陳指安裝「安心出行」是場所重開及食肆恢復晚市堂食的必要條件，若食肆不願遵守，可維持現狀，即跟從上一輪防疫措施的規定，不能做晚市堂食及只能二人一枱。她又指近日有大量員工往中心做檢測，決定加大檢測量，包括將樣本收集包，由每日4萬增至5萬個，社區檢測中心的預約名額亦增至26,000個以上，另會增加社區流動檢測站。

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍指，其集團旗下在旺角及銅鑼灣等旺區食肆，明日訂座率已爆滿，估計生意可增加一倍，有望能停止「放血式」經營，暫時止蝕，但他預計要放寬至75%入座率與增至6人一枱，業界才有賺錢空間。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，放寬措施對餐飲業是喜訊，至少可拯救約2,000間瀕臨結業的食肆，料整體生意額有望提升30至40%。

食肆恢復晚市，多間餐廳已準備就緒，本報昨致電近10間酒店查問明日餐廳訂座率，其中港島香格里拉大酒店的cafe TOO、JW萬豪酒店的JW Cafe、Hotel Icon唯港薈The Market的訂座經已爆滿。而cafe TOO與JW Cafe的訂座更延續至整個周末，預計最快下周一（22日）才有位。半島酒店露台餐廳下周五（26日）才重開晚市，但訂座亦告爆滿。

對於強制顧客使用「安心出行」，黃指所有食肆已安裝有關程式，但他擔心部分顧客拒絕使用，登記時又留下虛假資料，「食肆唔可能去核實每一個客人，就算佢哋留咗電話，都冇咁多人手逐個打去核實係咪本人，你又冇理由叫人出示身份證」，憂慮屆時或要食肆「孭鑊」。他又批評港府至今未向業界發指引處理相關問題，指當年食肆禁煙時有指引讓業界跟從，或屆時最終只能報警處理。

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