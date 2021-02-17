鬆綁無期　夜夜笙歌天堂垂死

本港多個行業明日起可有條件復業，但酒吧、卡拉OK、派對房間、夜總會等場所未獲放寬、至今仍復業無期，政府解釋，復業須逐步有序放寬，需視乎風險程度與必要性，承諾若本港疫情向好，會逐步再考慮重開其他場所。未獲鬆綁的行業炮轟政府「大細超」，政策缺乏科學性。酒吧業界更指，中環已有三分之一的酒吧結業，夜總會業者亦稱有一至兩成夜總會已無奈結業，促政府盡快批准尚未復業的行業重開，避免危機擴大。

政府昨日公布，浴室、派對房間、酒吧、夜總會、卡拉OK、泳池等須繼續勒令關閉，違者屬違反刑事罪行，最高可判罰5萬元及監禁6個月。外界關注政府考慮復業的標準，食物及衞生局局長陳肇始昨亦被多次追問，她表明，並非場所努力做好社交距離措施就可獲批復業，當局仍要考慮風險為本及必要性等逐步有序放寬。陳承諾，當本港疫情向好，會逐步考慮放寬其他未獲准重開的場所。

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉平批評政府「大細超」，質疑第4波疫情爆發至今，並無確診患者因為到夜總會後被傳染，不明白政府為何將夜總會納入高風險場所？他續稱：「老人院咪仲高風險，政府應該以科學說話，唔係斷估，（我哋）對呢個政府失望至極」！他又指，目前已有一至兩成夜總會結業，經營者需要借錢交租及支付薪金，行業已陷拮据，極需重開救亡。

派對場地協會會長林漢然亦批評政府部門一直沒與他們溝通，相關行業亦沒有對口部門，質疑政府不了解行業運作，誤解派對房間復業有風險，他強調，坊間有許多2至4人的派對房間，配合防疫措施，復業風險絕不會比其他行業高。

香港調酒師工會月初曾調查旗下會員工作情況，由於酒吧無法正常運作，76.6%受訪者稱被要求放無薪假，30%人則被調配至其他崗位，可見業界已經水深火熱。工會批評政府厚此薄彼，只容許食肆復業，忽視酒吧業。工會又指，本港調酒師過去在世界享負盛名，在亞洲區更數一數二，現已因停業多時面臨人才斷層，擔心行業未來會逐漸式微。

工會主席侯翠珊批評政府放寬疫禁時重彈「先食肆，後酒吧」舊調，漠視業界利益，兩者同屬飲食業，部分餐廳亦有出售酒類，卻獲放寬，酒吧業卻一直要停業，質疑政府缺乏劃一標準。她又指，新年屬傳統旺季，調酒師的收入會較一般時間高約30%，今年業者卻面臨「手停口停」的困境，中環至少有三分一酒吧結業，甚至屹立30年的老字號亦未能例外。