總菌量上限寬鬆　港食安把關惹疑

本港食物安全由食安中心把關，為各類食品中的微生物含量設定限值，而屬於食物類別4的賀年食品，總菌量要每克超過100萬個菌落單位才被視為不滿意，對比其他地區的相關限值，以至本港2007年的有關指引高出10倍。有專家認為即食食品在室溫下擺放愈久愈有利細菌增長，在監察上應比起死物更嚴格。

按照本港2014年修訂的《食品微生物含量指引》，賀年食品歸納為不含乳製忌廉的烘焙食品和甜點、粉狀食物，不滿意的上限為每克樣本的菌落形成單位為100萬。同一種類食品在2007年的有關指引為10萬，而新加坡及澳門的相關指引上限亦為10萬。本報今次分兩日採購樣本，年廿七(2月8日)購買的樣本總菌量低於20萬，屬於尚可水平，而年廿九(2月10日)再購買的樣本，則有3個超過不滿意程度。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，食物與死物不同，食物有條件讓細菌繼續孳生及增多，細菌在室溫存放得愈久致病菌會愈多，故此限值應愈少愈好，在監察食物微生物上應更嚴謹。