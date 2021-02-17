4賀年小食藏惡菌　角仔超標1600倍

過年必食的賀年食品暗藏病菌。東網在各區購買4類食品樣本並檢測其致病病菌含量，結果發現角仔、笑口棗，蛋散及煎堆等食品的大腸桿菌及產氣莢膜梭狀芽孢桿菌都超標，有角仔樣本大腸桿菌超標達上限近1,600倍。醫生提醒長者及免疫力欠人士應避免進食，否則有機會導致嚴重腹瀉甚至腎衰竭；議員直斥本港食安把關不力。

東網記者日前巡視多區，發覺不少臨時攤檔或商店兼售賀年食品，惟大部分食品並無獨立包裝，或僅以人手用透明膠袋綁上繩結了事，銷售食品時亦長期存放室溫環境。記者分別在大埔、筲箕灣及觀塘購買角仔、蛋散、笑口棗及煎堆，並交由專家檢測其大腸桿菌及產氣莢膜梭狀芽孢桿菌含量。

按照食安中心2014年修訂的《食品微生物含量指引》，即食食品的大腸桿菌及產氣莢膜梭狀芽孢桿菌含量同樣分為滿意、尚可及不滿意3個等級，前者每克樣本的菌落形成單位超過100已視為不滿意，而後者的不滿意準則為超過1萬。

檢測結果顯示，4個樣本的大腸桿菌含量都遠超不滿意的水平，當中角仔樣本每克樣本的菌落形成單位達16萬，為指引上限的1,600倍，其餘樣本的含量亦分別達上限的100倍至840倍。至於產氣莢膜梭狀芽孢桿菌在4個樣本中亦有3個超過上限，最嚴重的角仔樣本達上限9倍。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，食品長期放在室溫下增加病菌繁殖，存放愈長，細菌量會愈多，加上處理時以人手包裝，也有可能造成多菌原因。而家庭醫生關嘉美指，大腸桿菌及產氣莢膜梭狀芽孢桿菌，主要對腸胃造成影響，會導致腹瀉及嘔吐，嚴重者可瀉至脫水甚至腎衰竭，免疫力差、長期病患者及長者等人士的病症會較重。

議員柯創盛指，病從口入，賀年即食食品被驗出含致病細菌反映食安中心把關不力，應該加強抽查及宣傳教育，若發現違規則應檢控。另外，食安中心發言人指，今年完成第二期賀年食品調查，抽取40個賀年食品樣本，結果全部通過測試，至於第一期調查結果則有兩款樣本未通過檢測。