Dr.東：尿酸溶解術配雙能量電腦斷層掃描　屯院無創治療結石痛風

體內尿酸過高可引致痛風，甚至手腳關節或筋腱結石，影響患者活動。屯門醫院以尿酸溶解術配以雙能量電腦斷層掃描系統（DECT）的方法，治療慢性結石性痛風，令患者可在無創傷的治療下康復。要預防尿酸過高，醫生建議盡量減少進食高嘌呤食物，並避免喝酒類和高果糖的飲料。

屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生蔡啟堯表示，痛風是過多尿酸所致，尿酸是身體的自然產物，來自核酸分解。尿酸的體溫飽和點為0.4mmol/L（每公升0.4毫摩爾）。當血尿酸濃度高於0.4mmol/L的水平，便會出現結晶，特別在體溫較低的關節和筋腱。免疫系統會攻擊尿酸結晶，產生發炎及劇痛，從而引致急性痛風。若長期不處理，會引致慢性結石性痛風，即痛風末期。

醫生以往會先使用X光檢查患者，並抽取患者的關節液及血液等化驗報告，最後以臨床表徵診斷患者。屯門醫院放射科顧問醫生李安慈表示，屯門醫院現已使用雙能量電腦斷層掃描系統（DECT）診斷患者，這系統有多個好處，第一，診斷速度快，只需1分鐘內便可診斷病人有否患病；第二，斷症的準確度達致99%，在關節或筋腱中微細結晶都可以診斷出來；第三，病人不會受創傷；第四，可以量度結晶石的體積，好讓醫生調整患者服藥的劑量。

以尿酸溶解術治療慢性結石性痛風，是多年來沿用的方法。此方法透過調教降尿酸藥和排尿酸藥，將血尿酸濃度控制在0.25mmol/L水平，一年可溶90%的尿酸結晶。蔡表示，2015年起屯門醫院以尿酸溶解術配以雙能量電腦斷層掃描系統（DECT），為痛風石患者治療，代替手術，減少對患者的創傷。患者經掃描後，從DECT得出相關的數據，讓醫生為病人制訂合適的用藥方案。

急性痛風多以飲食引起，蔡建議痛風患者要進食低嘌呤食物。蔡又留意到，一些蔬菜含有嘌呤，不過有研究指蔬菜中的嘌呤與引致痛風沒有太大的關係，因此患者仍可適量進食含有嘌呤的蔬菜。

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