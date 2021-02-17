6款氣炸鍋炸薯條過熱現致癌物　伊瑪牌超標13倍

氣炸鍋標榜無油煮食，是近年的廚房電器新寵。消費者委員會測試12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現半數存在不同安全隱患，包括部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等，氣炸不同食物的效果也十分參差，其中半數樣本炸薯條的可致癌物質含量高於歐盟標準。

測試的12款氣炸鍋售價介乎298至2,080港元不等，總評分介乎3.5分至4.5分之間。烹調食物的效果方面，各樣本整體表現大致相若，9款達3.5分或以上，但氣炸急凍幼薯條的效果參差，只有法國特福Tefal、飛利浦Philips、普樂氏Proluxury獲4.5分至5分；Tastec、Harrow及德國寶German Pool未能煮熟薯條；Midea及TSK氣炸時熱力不均勻。

針對健康風險，若以高於攝氏120及少水的方式，烹煮馬鈴薯等含有較高「游離天冬酰胺」的食材，容易產生可能致癌的「丙烯酰胺」。消委會根據説明書或指示氣炸急凍幼薯條做測試，發現普樂氏Proluxury、Denki、Midea、伊瑪牌Imarflex、億世家ecHome、TSK的丙烯酰胺含量高於歐盟基準，其中伊瑪牌Imarflex更超出基準13倍。消委會提醒消費者進食氣炸食物要適可而止，並按分量調節烹調時間及溫度，減低攝入丙烯酰胺的風險。

消委會又參考最新版本的國際安全標準，測試溫升、絕緣距離、接地措施、結構及標示說明等。溫升方面，測試發現億世家ecHome、德國寶German Pool的手柄量得的最高表面溫度升幅分別為64K及65K，稍高於標準上限的60K；Harrow的內部電線溫升超過標準上限，或對使用帶來潛在風險；絕緣距離方面，普樂氏Proluxury、Harrow、Midea的部分內部帶電部分，與用戶可接觸部件之間絕緣距離較標準要求少約1至2.5毫米不等，容易導致短路、跳火、漏電等。

另外，除了法國特福Tefal及億世家ecHome，所有的標示說明均有不足，例如說明書欠缺標準要求的警告字句等問題。其中TSK欠缺牌子名稱及產品型號的標示，不符合法例要求，消費者亦沒有足夠資訊聯絡代理或生產商跟進，整體安全程度只獲 3.5 分評分，為所有樣本中最低。

消委會又建議選購或使用氣炸鍋時，應該避免與其他高耗電量電器共用電源；每次氣炸的食物不要超過氣炸鍋最高容量，並不宜過度密集擺放，否則難以完全煮熟。操作時，勿遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱，同時避免觸摸機身，切勿讓兒童單獨使用或觸碰；使用後應拔掉電源線，待機身冷卻後才清潔，除了清洗氣炸籃外，亦 可用軟布輕抺發熱管及內壁，避免積藏油污。