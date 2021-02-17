6款便攜紫外線殺菌消毒器誤用會灼傷　1款抑制病毒效能差

新冠肺炎疫情下人人自危，市民無所不用其極防疫，坊間出現不少聲稱有消毒殺菌功效的便攜紫外線殺菌消毒器，為隨身物品，以至門柄、廁所 板等家居環境進行消毒。消費者委員會測試市面8款此類殺菌消毒器，發現所有樣本殺菌效能均達97%以上，個別產品抑制病毒感染力的效能平均只有約15%，消毒效果不佳。該會更發現，有6款紫外線燈的光生物安全程度更達中至高危害級別。

消委會今日(17日)公布測試結果，測試市面4款消毒盒與4款手持式消毒裝置，來源地來自南韓與中國，售價為200港元至1480港元，分別以金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌與甲型流感病菌H1N1作為試驗病毒，並把含有病毒的玻璃放在消毒器下，按產品說明時間、距離放置，其後測試病毒存活率，並作比對。結果發現，所有樣本的殺菌效能均達97%以上，而索價過千元的「Prime Tech」的 「VRAY便攜式紫外線殺菌樹VR-03-KKY」，整體評分亦不敵國產貨，售價399港元，「inno3C」的 「Unviersal UV Sterilizer Box i-SB1」，後者在殺死金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌效能較佳。

有些樣本的抑制病毒感染力表現極為懸殊，其中售價為498港元的「essGee」的「UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003」在照射10秒後，具感染性病毒的平均減幅只有14.97%，對病毒消毒效果不佳。另外「Hedonic」的「UV-C Sterilizer Box with Qi 10 W Wireless Charging」、「Lexuma」的「XGerm Multi-Functional Phone UV Stanitizer XGM-M180 」、「Momax」的「UV-C Pen 多用途隨身消毒筆QU3」，3者的減幅亦較差，只有分別79.82%、72.1%與87.01%。

紫外線意外地照射人體，即使是短時間的接觸，有機會引致不適反應，甚至是灼傷或損害；人體若長時間或高劑量接觸 UVC可造成光性角膜炎，增加患白內障的風險，亦可導致皮膚發紅，加速皮膚老化，並增加患皮膚癌的機會。消委會參考國際標準IEC 62471，在距離樣本200毫米的位置，量度其有效輻照量，以評估樣本對皮膚及眼睛的危害程度，發現6款的光生物安全程度達中至高危害級別，其中「AMAZING THING」的 ALL-IN-ONE UV-C Saanitizer Pad Pro ATPM02WH」、「59S」的「 UVC LED Handheld Sterilizer X5 」、「Prime Tech」的 「VRAY便攜式紫外線殺菌樹VR-03-KKY」、「Momax」的「UV-C Pen 多用途隨身消毒筆QU3」，光生物安全程度達至高危。紫外線為非可見光，若強度隨使用時間而減弱，使用者或難以察覺。

消委會建議，使用前要仔細閱讀產品說明書，並遵照相關使用方法及注意事項使用產品；紫外線的照射強度及照射時間均影響其殺菌消毒效能表現，使用手持式產品 時，要盡量貼近被消毒物件，並停留一定時間，才可得到較佳的消毒效果。