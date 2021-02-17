消委會去年接210宗珠寶首飾投訴　2800元買天翡翠變人造玉鐲

愛美是女士的專利，不少人追求款式新穎珠寶首飾時，欠缺專業知識辨別和鑑定珠寶首飾的工藝。消費者委員會今（17日）公布指，去年收到有關珠寶首飾消費的投訴共210宗，其中77宗涉及購買珠寶首飾。有投訴人用13萬港元買了白金鑲天然鑽石戒指，其後因鑲工不穩至碰撞鑽石脫掉；另有人花了2,800港元，誤以為自己買了俗稱「A玉」的天然翡翠，後才發現只是人造玉鐲。消委會指，消費者應了解清楚各種寶石及貴重金屬的法定定義及銷售要求，並再三核對單據上的貨品資料是否正確。

消委會表示於去年收到210宗有關珠寶首飾消費的投訴，當中包括誤購以為是天然翡翠的玉鐲，購買了特價貨品後才知道商戶不提供回購服務等。有投訴人在數年前購買一隻約值13萬港元的鑽石戒指，由1粒梨杏粉紅鑽及其他碎鑽鑲嵌而成，近日發現粉紅鑽不知所踪，疑是因鑽戒未有類似三角形爪托套着鑽石，認為脫落是鑲工不穩造成，投訴人要求公司免費替她重新配置及鑲嵌同款，但公司指購買鑽石費用由投訴人承擔，最終由珠寶業界成立的投訴審查委員會協調。

另一位投訴以信用卡支付2,800港元誤以為自己買了天然翡翠玉鐲，後回家才發現現單據寫上「玉鐲一隻B」，投訴人與職員對質，又指公司沒有清楚告知玉鐲是「B玉」，亦不曾主動告知顧客店內只售「B玉」，對顧客有欠公平。投訴未能成功調停，消委會建議投訴人有需要時可經小額錢債審裁處追討。

有見及此，消委會建議消費者事先了解清楚各種寶石及貴重金屬的法定定義及銷售要求，再三核對單據上的貨品資料是否正確；留意商戶是否提供保養及售後服務，例如首飾清洗及維修、回購或按條款更 換貨品等安排等。消委會於2017年聯同香港珠石玉器金銀首飾業商會及九龍珠石玉器金銀首飾業商會推出《珠寶零售業營商實務守則》，為業界訂立全面和清晰的營商指引；業界成立獨立的投訴審查委員會，負責監察承諾採用守則的珠寶商戶有否切實遵守，並以維持良好顧客關係和著重共同協商的基礎下協助解決消費爭議。