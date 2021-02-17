素漢堡包鈉含量較牛肉漢堡包高20%　菠蘿素咕嚕肉糖量最高

市民因應健康或環保原因，大多加入素食行列，市面上推出不少素漢堡包等。消費者委員會今(17日)公布，素漢堡包的平均鈉含量最高，比牛肉漢堡包高出20%，飽和脂肪含量亦最高，吃一個等於每日攝取能量4成。粟米素魚塊樣本鈉含量高，菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，芋頭魚及粟米素魚塊樣本因經過油炸處理，其總脂肪含量最高。

消費者委員會聯同食物安全中心檢測市面食肆提供的10類共99款素菜樣本，涵蓋本地素食館和非素食館提供的10類素菜，分別是粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、素漢堡包等，以檢測樣本內的鈉、糖、脂肪及能 量等；另外亦搜集和檢測了酸甜汁及牛肉漢堡包的營養素含量。

結果發現以每100克素菜中，素漢堡包的平均鈉含量最高，平均含420毫克鈉，另外其平均飽和脂肪含量亦是最高，每100克含4.9克，相信來自樣本中的芝士，以及使用了含較高飽和脂肪的椰子油等。若以最高熱量的1款素漢堡包為例，進食一整個便會攝入720千卡，是一個成年人每日攝取能量的36%，素漢堡包的平均鈉含量亦比牛肉漢堡包高出20%。

在鈉方面，粟米素魚塊排第二，每100克平均含380毫克鈉，當中1款粟米素魚塊樣本的鈉含量為510毫克，是99款素菜樣本中最高。糖含量方面，以每100克計算，菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，平均含10克，其次是齋鹵味拼盤，平均含7.1克糖，可能與烹煮這2類素菜時加入酸甜汁。至於總脂肪含量，芋頭魚及粟米素魚塊樣本因經過油炸處理，其總脂肪含量最高，平均含量分別為17克及13克。

消委會建議，點餐時，可要求食肆配製食物時「少鹽」，並要求將醬汁分開盛載，因應食物的味道決定是否蘸汁；經油炸烹調的素菜的總脂肪含量一般較高，應減少進食；保持均衡和多元化的飲食，留意素菜中的鈉或鹽、糖、脂肪、蛋白質等。