教員檢測可申全校復課　有幼稚園擬下月1日恢復面授

教育局早前表示，農曆新年假期後幼稚園及中小學、補習學校的面授課堂人數可增至全校的三分一，若教師定期檢測，可申請全校恢復半日面授課堂。有辦學團體預計，屬下學校最早在3月1日全面復課；有個別幼稚園計劃在3月1日恢復面授；另有中學計劃在3月初全面復課。

農曆新年公眾假期結束，有學校已隨即安排學生回校考試，或是安排高年級學生輪流回校上半天課；而大部分學校下周初才放完農曆新年假期。根據政府規定，若全校教師定期每兩周一檢，可申請全校恢復半日面授課堂。

辦學團體仁愛堂指，屬下學校位處的地區及情況各異，需由各校校董會決議並通過全面復課日期，預計最早在3月1日全面復課，最遲為3月中下旬。

思博幼稚園／思博幼兒中心校長蔡麗芳指，農曆新年假期前已為教師取檢測樣本樽，呼籲教師在假後交樽，等待全部染疫結果後，會在本周五（19日）向教育局申請在3月1日全面復課。她又指由於疫情多變，該校會密切留意復課前的疫情。

至於中學方面，直資學校港青基信書院計劃在3月8日起讓初中生回校上課。