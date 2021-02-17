緬甸不合作運動多人響應　港商稱貨運通關大受影響

緬甸軍方本月初發動政變，扣留國務資政昂山淑姬等多名政要，引發多地民眾上街抗議，軍政府隨後於最大城市仰光及第二大城市曼德勒等地實施宵禁。香港緬甸工商協會會長傅晶今早(17日)在電台節目表示，據其了解，有關宵禁尚未撤銷，晚間亦會截斷網絡，當地民眾示威情緒愈演愈烈，影響其工廠運作。

傅晶指出，當地一般民眾視昂山淑姬為國母，參加不合作運動的人數愈來愈多，包括公務員及私營機構員工等，而海關部門更只得約4分1人上班，不少貨櫃被扣起等待清關，影響出入口；近日銀行亦暫時關門，「提款都有問題」。而且當地工人示威情緒愈演愈烈，其工廠員工的出勤率逐漸減少，影響生產力。

她又指，軍政府上周曾釋放一批囚犯，令當地治安變差，不時出現搶劫案，但因昂山淑姬亦曾在潑水節前釋放囚犯，相信行動與宗教信仰有關。至於示威的民眾會否影響安全，她稱日間有不少示威者上街，主要涉及叫口號，不算混亂，惟因有報道指中國支持軍政府，令當地開始出現少許反華情緒，抵制中國貨。

她又提到，香港近年有較多商人到緬甸設廠，大多是製造業，主因是當地勞動人口較多，同時薪金較低，對需要較密集勞動力的行業是一個優勢。而港商所設立的工廠大多集中在仰光及周圍的省市，因交通較為方便。