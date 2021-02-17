疫苗抵港一周內推接種計劃　聶德權指防疫措施或放寬

BioNTech新冠疫苗預料本月底前抵港，政府預計接種計劃最快下月初展開。負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權接受訪問表示，籌備工作已進入最後階段，當局將會提供4個接種途徑，亦會安排外展隊到安老院舍，為院友及員工接種，預計疫苗抵港後一周內可逐步展開工作，又預告市民接種疫苗後，政府擬定的控疫安排會與目前措施有所不同。

聶表示，當局將會提供4個接種途徑，包括在全港18區每區最少設立1個疫苗接種中心、醫管局門診、私家醫院及診所，亦會安排外展隊到安老院舍。另外，部分群組會優先接種，包括長者、醫護人員、安老及殘疾人士院舍的院友及職員、對本港日常必要運作重要的人，例如跨境運輸、口岸人員，及公私營機構的前線抗疫人員等。

他強調有否接種疫苗，在防疫工作上一定會有分別，他舉例假如日後院舍所有人都接種了疫苗，家人亦有接種，相信風險便會大大減低，專家便可從科學實證去評估具體情況，從而向政府提出建議，可在哪些措施上作出調整。