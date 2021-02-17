民主黨30成員官司纏身又搞籌款　政界轟乘機吸金促規管

繼曾被質疑涉嫌逃稅嘅「612人道支援基金」過去頻頻「告急」，有份協助該基金「撲水」的民主黨亦預告將要籌款活動！該黨副主席梁翊婷日前接受媒訪問時透露，目前民主黨內有30名成員有官司在身，共涉逾50宗案件，估計法律費用達2500萬港元，加上其他上訴及司法覆核費用，金額隨時是天文數字。有政界人士質疑民主黨打算「吸金」，甚至藉此收集來自外國的資金，促請政府盡快收緊對眾籌及政黨籌款的規管。

民主派於前年反修例風波期間成立「612人道支援基金」支援被捕示威者，惟過去頻頻宣布「告急」，呼籲支持者捐款以避免「乾塘」。包括民主黨在內多個泛民政黨，本月初在銅鑼灣設置街站，呼籲市民捐出「利是錢」支持「612人道支援基金」，及支援被捕或被檢控的反修例示威者。

不過，當選民主黨副主席兩個月的梁翊婷日前接受媒訪問時表示，該黨未來亦會舉行籌款活動，支援該黨30名有官司在身成員的法律開支。梁指出，該黨多名前議員皆官司纏身，其中單計林卓廷一人已有7宗官司在身，而前主席胡志偉亦有6宗，合計共涉逾50宗案件，估計法律費用高達2500萬港元。

梁表示，一旦法庭拒絕給予保釋而要上訴，屆時亦會有更多額外開支；而未來政府規定區議員必須宣誓後，若有區議員被褫奪議席（DQ）時，司法覆核亦會構成更多開支，形容「埋單」金額隨時是天文數字。她又提到，雖然黨內區議員「上繳」酬金的金額較以往多，但強調大部分經費仍然有賴市民捐助。

「23萬監察」發言人王國興批評，被捕及被檢控的泛民人士自取其辱，強調他們受涉案件並非受屈、不幸，而是違反香港法例的刑事案件、罪有應得，批評民主黨等泛民打算博取市民同情，強調「善心唔係咁用嫁」！

王又認為，政府應收緊對眾籌及政黨籌款的規管，強調有關不應該「無王管」。他又質疑，泛民公開籌款的目的在於收集來自外國的資金，例如「收美金」、「收英鎊」等，強調政府必須處理有關「收黑金」的問題。