假難民濫用覆核　法庭僅年審300宗　人事小組通過增設法官處理

近年本港免遣返聲請案件急升，為解決積壓個案，司法機構向立法會申請開設1個高等法院上訴法庭法官職位，立法會人事編制小組委員會今早(17日)通過相關議案，並將交付財務委員會審議。有議員認為司法機構在解決積壓個案方面，未有積極進取，對此感到不滿。司法機構政務長梁悅賢回應指，現時法庭每年處理約300宗免遣返聲請個案，認同除增設法官外，亦應要增加短期職位及精簡人手處理。

議員葛珮帆在會上指，現時有6,000多宗司法覆核個案，如敗訴後會再上訴，甚至上訴至終審法院，認為問題只是在累積，對本港的財政和治安構成影響。她亦提到，過往曾提出設立量刑委員會、監察司法機構、法院保安等改革措施和問題，關注現時新設的職位會否就此作出檢討。

議員周浩鼎則提及，近年有不少與黑暴有關的案件，而聽審時不少公眾人士會統一地穿同一服飾，例如黑衣，無形間如同向法官施加壓力，認為法庭不單止要增加保安，甚至建議應由高級管理人員在法院內每日應對相關問題。議員葉劉淑儀亦表示，不少人申請司法覆核，更點名指「長洲覆核王」郭卓堅經常向法院提出司法覆核，在近日有案件的判詞中，更表明指郭並非受影響人士，質疑為何仍批出上訴許可，認為原訟庭應要作把關。

而議員黃定光認為，市民對法律方面認知有所提高，懂得在法庭程序上以法律手段應對，令各級法庭的工作量大增，更提及不時出現在上訴庭推翻原訟庭的判決後，終審法院亦會再推翻上訴庭的決定，建議在招聘法官時應考慮水平問題，並直斥政府為每項新工作都開設新職位，反問公務員團隊如此龐大「係食咩㗎」，質疑若開位屬內部晉升，是否向相關人員作酬謝，認為公務員應要「每人行多步、做多啲」。

司法機構政務長梁悅賢回應指，現時法庭每年要處理約300多宗免遣返聲請個案，認同除增設法官外，亦應要增加短期職位及精簡人手處理；至於司法人員的投訴機制，她表示正進行檢討，會考慮加強相關措施的透明度和問責性，並提到不時在法院提醒相關機構所張貼的物品應要合法，不能存有政治性。她又指，與社會事件有關的案件，被告、法律團隊、聽審人士亦較多，會因應每個個案作部署，保安亦會適時阻止不合理行為。

另外，會議同時亦通過保留和開設2個編外職位，以檢視司法機構的策劃及優質服務部的職能，並協助司法機構推展電子科技、與政府及立法會的聯繫等工作。