海關檢3款共83件便攜式殺菌器　疑釋過高紫外線風險

疫情下市民使用不同的防疫產品，包括便攜式紫外線殺菌消毒器。香港海關今(17日)公布，早前檢獲83件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器，涉及3款消毒器。

香港海關表示，早前接獲相關機構轉介，指6款於市面上出售的便攜式紫外線殺菌消毒器，或釋出過高紫外線輻照量的風險。海關人員在各區進行巡查後，成功試購其中2款產品作測試，其後懷疑相關產品未能符合《消費品安全條例》的一般安全規定，遂採取行動，從一間位於尖沙咀的零售店舖和另一間零售商位於觀塘的辦公室，檢獲2款共70件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器，並在辦公室檢獲另1款，共13件不安全消毒器，案件仍在調查中。

海關人員表示，之後在全港各區再進行巡查，暫未再發現該3款產品出售。海關指，根據《條例》任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。