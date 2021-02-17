劉澤星強調審批科興疫苗無降標準　醫護團體憂「半強迫」接種

政府疫苗顧問專家委員會昨(16日)開會審批科興疫苗，結果一致通過建議政府批准科興疫苗緊急使用。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星出席電台節目時表示，委員會未等科興在醫學期刊發表第三期臨床研究數據，是因考慮到世界各地均有變種病毒，擔憂拖下去會影響疫苗接種，強調委員會在審批科興疫苗時沒有降低標準，甚至要求更高。

他解釋，因政府疫苗顧問專家有12人，醫學期刊的評審一般只有5人；而專家顧問每人進行獨立評審後，再共同討論當中須釐清的數據，他重申科興提交的第三期數據顯示疫苗安全性已達世界衞生組織門檻，副作用亦是可接受水平。

至於長者是否適合接種科興疫苗，劉指要交由衞生防護中心轄下的科學委員會決定，但他審視數據後認為長者可安全接種科興疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦表示，為長者接種疫苗，首要考慮是安全性，其次是有效性，而科興疫苗雖然對60歲以上人士的有效性低，但副作用比另一款疫苗「復必泰」少。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，雖然疫苗接種計劃屬自願性質，但社會對醫護、教師、院舍員工等從業員有道德期望，希望他們是首批接種者，變相「半強迫」他們接種率先到港的科興疫苗，對他們並不公平，冀醫院管理局尊重員工意願，勿強制要求醫護何時接種疫苗。