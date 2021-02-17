英外交部更新在港營商指引　稱港區國安法削弱自由

英國外交部周二（16日）更新在香港貿易及投資的風險指引，稱《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，並加入有關香港民主派議員被取消資格、英國國民（海外）護照(BNO)簽證移民新政等內容。指引同時在經濟概述刪去有關英國與香港互惠合作的字眼，又把以往指香港是國際金融中心的描述，改為「區域樞紐」（regional hub）。

更新的指引中，未再直接描述香港有高度自治，也沒再把《基本法》形容為實際上的香港憲法；只稱香港在一國兩制模式下運作，《中英聯合聲明》讓香港在外交及防務以外的其他領域，包括經濟及貿易事務上享有高度自治。指引提到香港的言論自由愈來愈令人關注，並稱有表面證據顯示有公司因員工參與示威或其政見，遭受中國當局的壓力。

新指引稱，《港區國安法》已削弱香港市民享有的基本權利及自由，當局今後如何執法帶來的不確定性，被指鼓勵自我審查及帶來廣泛的寒蟬效應；又指香港政府大致尊重司法獨立，可以有不利政府的裁決，但提到《港區國安法》下容許不公開審訊，在特定情況下可送返內地受審，並只有全國人大常委可解釋該法。

有關經濟方面，指引刪去英國與香港政府享有正面及前瞻關係，在廣泛領域互惠合作的說法，改為描述香港是有高度競爭力的國際商業樞紐。指引提到外界關注宏觀政治環境的影響，美國實施《香港自治法》及取消香港特殊待遇等，但在反洗黑錢方面，仍稱香港是國際金融中心，是不合法及合法金融的目標。