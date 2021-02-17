逾20間疫苗接種中心月底分階段啟用　長者陪同者可同場接種

新冠疫苗即將陸續抵港，政府預料下月初可開始開展疫苗接種計劃。據了解，本港將設逾20間疫苗接種中心，每間中心只會供應一款疫苗。另外，每名長者可與2名陪同者同場接種疫苗，以鼓勵長者接種。

政府昨日(16日)與承辦商開會討論疫苗接種中心的具體安排，負責營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，各區的接種中心將分階段啟用，首批會在本月底試行，至下月底全數20多間接種中心將全面啟用。

據悉，醫管局正招聘退休醫護、兼職醫護等人員在醫管局營運的接種中心為市民接種疫苗，屆時會有一定數量的醫管局醫護協助，主要抽調日間服務中心，相關員工將會以特別酬金計劃(SHS)計算津貼。以一個有15個接種站的中心為例，上下午各須逾30名工作人員在場注射疫苗及講解，料每日可以最多注射2500劑疫苗。

承辦將軍澳接種中心康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，60歲或以上長者最多可由2名陪同者同場接種疫苗，以鼓勵長者接種，而接種疫苗者必須先經網上、郵政局及部分屋邨辦事處進行預約。市民接種疫苗後，會獲發電子及實體針卡證明。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，長者2名陪同者可同場接種疫苗，類似策略並不罕見，因一方面可以提升接種率，另一方面可協助家庭達至群體免疫。他又稱不會有疫苗只適合個別的年齡層，但冀政府公開、透明地發表疫苗數據，並為市民提供選擇。