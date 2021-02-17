210幢歷史建築未被評級　古諮會冀2年內完成

全港逾千幢歷史建築中，約210幢尚未就其歷史價值獲評級，古物諮詢委員會主席蘇彰德表示，冀加快評級進度，趕及在其兩年任期內完成，並透露古諮會將優先處理深水埗主教山配水庫的歷史評級。

政府於1996至2000年記錄了全港約8800幢建築物，從中挑選1444幢文物價值較高的納入歷史建築名單，它們大多屬戰前建築物，當中少於90幢建築物未完成評級；加上由公眾提交的330幢歷史建築新增名單中約120幢亦未獲評級，兩者總計共210幢歷史建築尚有待評級。至於在上述歷史建築名單以外，已記錄的約6000多幢建築物中，蘇預計仍有100至200幢可再深入評估其歷史價值，他亦希望於任期內可完成相關名單。

蘇彰德指出，下月古諮會將開會討論深水埗主教山配水庫及油麻地配水庫的歷史評級。他早前預計前者評級最終會「相當高」，但問到會否考慮直接將其評定為法定古蹟，他對此持開放態度，「成為法定古蹟只是時間問題」，指最終要視乎專家建議及委員意見。

蘇彰德直言近期因應市民期望，古諮會將優先處理主教山配水庫及另外4個配水庫的歷史評級，包括油麻地配水庫、雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫及山頂克頓道食水配水庫，目標是於今年內完成上述配水庫的評級，其他歷史建築則因此須「讓路」。問到配水庫評級的工作「插隊」會否影響原定進度，蘇指與委員有共識，今屆任期要加快評級，不排除在討論沒爭議的歷史建築評級時，以傳閱文件方式取代開會討論，務求省時及加快進度。