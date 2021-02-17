政府擬發債融資硬推明日大嶼　今年中批前期研究合約

立法會去年底通過「明日大嶼」前期研究撥款，今年年中將公布研究招標結果及批出合約，隨即展開為期3年半的研究。發展局局長黃偉綸今(17日)表示，前期研究將探討明日大嶼融資方式，若市民關注公共財政，「不想政府荷包出所有錢」，政府不排除發債融資。惟他強調對融資方式未有定案，預料發展計劃的不同環節可採用不同融資方式。

黃偉綸接受電台訪問指出，明日大嶼提供新的土地及交通基建，此等都是商業機會，可讓市場適當參與。市民對公共財政予以關注，相信亦有其他融資方案，舉例如「鐵路加物業發展」就是成功例子。他提到發債融資的可行性，指出發債可將工程不同階段的現金流作適當平衡，他留意到有部分市民對交椅洲填海的看法較正面，認為是投資機會，若發債料可讓他們有份參與。

另一邊廂，黃偉綸形容今個財政年度市場對住宅地吸納情況不錯，目前流標的土地多屬現時交通基建配套稍遜的商業地。談到在疫情下有更多人在家工作，網購亦日趨流行，會否影響長遠商業地的需求；黃認為本港經濟用地需求仍大，如本港商業和辦公室土地持續不足，就算最近部分區域空置率上升，但相較外國，其佔用率仍然算高。而本港甲級寫字樓雖由月租過200港元一呎，跌至100多港元一呎，但對比倫敦及東京等依然很高，認為香港作為國際金融、貿易、商業中心仍很有吸引力。

此外，近年本港湧現「納米樓」，社會有意見要求政府限制新落成單位之最低呎數，黃偉綸直言暫時無意禁止發展商興建納米樓及限制新樓呎數，他指部分資金不充裕的買家或想節省交通時間、與其他家人住得較近、或想住新樓，小型單位正為此等買家提供選擇。