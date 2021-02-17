政務職系實習計劃被轟欠吸引力　議員批政府錯過挑選人才良機

政府強調十分重視培育年青一代，並會多管齊下吸引年青人加入政府。不過，在今早（17日）的立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，有議員批評「政務職系實習計劃」參與人數甚低，又質疑政府未有善用有關計劃挑選人才；亦有議員提醒當局不能單以「人工高」吸引年青人加入政府，強調公僕必須有使命感。

公務員事務局局長聶德權透露，過去5年政府所招聘的150多名政務主任當中，25人於在學期間曾參與「政務職系實習計劃」，佔總數約六分之一，強調比例不算少；又指去年有1.4萬人申請29個政務主任職位，形容競爭激烈。議員蔣麗芸認為有關數字屬太少，笑言「係咪（參加者）實習完後覺得成效唔夠」，又質疑有關實習計劃欠吸引力。她又認為當局未有評估參加者實習時的表現，為實習期間表現優秀者加分，批評政府未有善用「揀卒」的好機會。

曾在政府任職政務職系的葉劉淑儀提到政府職位起薪點高，但提醒青年人不要因為「薪期準、福利高」而加入政府，鼓勵他們要有使命感，對國家、對香港有承擔才出任公務員。聶表示完全同意，提到當局在招聘時會一併審視申請人的態度、品格，以及對政府和有關職位的認識。

此外，該委員會主席郭偉强發言時提到，政府在Youtube上開設一個名為「投考政府工」的頻道介紹相關資訊，惟該頻道的圖示用上黃、黑兩色作主要設計，「雖然係一件好minor（次要）嘅事，都唔想畀人有不必要聯想」。聶回答郭的提問時，未有回應相關意見。