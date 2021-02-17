廚工狂斬前女友致毀容　被斥惡毒重囚15年8月

39歲廚房散工與同居女友鬧分手被趕出愛巢，一次他返回單位箍煲，涉當着對方的6歲女兒面前拿刀對她頭頸狂斬，令她除面頸留疤毀容外，聲帶視力亦告受損。該名廚工經審訊後被裁定襲擊及有意圖而傷人兩罪罪成，今（17日）於高等法院被判監禁15年8個月。法官指被告存心要使事主受嚴重傷害甚至毀容，直斥他「立心惡毒」而且「手段兇殘暴戾」其行為令人髮指。

被告謝安，被控於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街8號一單位內襲擊林以晴致她身體受傷害；並於同月11日，在同一地點非法及惡意傷害她。

高院暫委法官黎婉姬判刑時指事主的傷勢嚴重，身體多處有永久傷害，包括視力受損、聲帶受創及臉部留疤等。報告顯示她有創傷後遺症，經常回想起案發的恐怖經歷會、自己的血的味道，以及待救時的絕望感覺，她不敢外出、有男子走近便感害怕、聽到與被告近似名字已感不安，覺得香港不再安全。她後悔在被告首次施襲時沒有報警，坦言希望被告「有幾耐坐幾耐」。

法官指不單事主飽受心理困擾，需接受長期精神治療及心理輔導，她的女兒因目擊母親躺於血泊中的畫面，亦造成極大陰影。雖然被告聲稱自責，但法官認為他明顯毫無悔意，他對事主的暴力程度不斷升級，力度之大刀尖亦告彎曲刀鋒落點亦足以致命，如非有見義勇為街坊及時報警，後果不堪設想。