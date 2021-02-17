大專行政助理涉入侵警隊內聯網　兩分鐘便遭自動登出

香港專業教育學院一名行政助理，涉嫌在通訊軟件Telegram取得警隊內聯網的登入資料後，再利用家中電腦兩度入侵該內聯網。他被控兩項不誠實取用電腦罪，以及一項屬交替控罪的刑事損壞罪，他否認控罪，案件今（17日）在西九龍法院開審。控辯雙方同意被告只在內聯網內逗留了兩分鐘就被自動登出，沒有在內聯網內取得任何資訊。

25歲被告梁柏穎，報稱任職行政助理。控罪指他於2019年6月12日，兩度不誠實地獲益而取用或企圖取用電腦，即入侵或企圖入侵警隊內聯網的伺服器；至於交替控罪則指他在同一日損壞警隊的伺服器。

根據控辯雙方承認的事實，案發當日TG頻道「612戰術公海」內有成員教人使用家用電腦登入警隊內聯網，又上載了警員13232的登入名稱及密碼，以及一些警員的個人資料，包括姓名及電話號碼。被告是群組成員之一，他閱讀貼文後便嘗試用家中的手提電腦登入警隊內聯網，結果成功登入，被告再點擊「更多詳情」內「電話簿」一欄，不過就連續3次失敗並被網站自動登出。後來警方發現伺服器有不尋常登入紀錄，追查IP位址後，翌日上門拘捕被告。辯方同意被告有登入過網站，但當中並無獲益，因在TG頻道得到的資訊遠比他登入查看所得的多。而即使有獲益，也並非不誠實地使用，因被告沒有不法企圖，登入只為滿足好奇心。

數碼法理鑑證專家證人警員鍾浩揚表示，被告使用內聯網期間，沒有進行過搜尋動作，亦無改變網站運作。不過他與另一專家證人警務處合約系統分析員陳仁聰都表示，內聯網內有大量公眾不能閱覽的敏感資料，包括首要行動項目、警方的立場和方針等等。