公務員學院將今年成立　議員批有決策者在危機處理上一塌糊塗

政府在2017年建議設立新公務員學院，臨時院址現設於北角政府合署，預計2026年年底在觀塘設立長遠院址。有議員今午(17日)在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，批評過去有一些決策者在危機處理上一塌糊塗，質疑缺乏培訓；亦有人關注公務員培訓課程有否考核。

議員蔣麗芸認為公務員學院以公帑支出，公務員出外考察和做報培訓後如獲升職加薪，相信公務員會更努力培訓。她亦認同由外間人士出任課程培訓諮詢，因旁觀者清，可提供更多有建設性的意見，並指有一些決策者在危機處理上一塌糊塗，認為是似乎缺乏培訓。

議員潘兆平關注政府如何加強公務員對國家事務的認識，以及需否考試以獲得認可安排，如不合格的話會如何處理。議員周浩鼎則關注，屆時公務員除上課程，會否有持續進修和考核的安排，有助溫故知新。

公務員事務局局長聶德權指公務員學院的設計將是實而不華，預計將於明年向立法會諮詢和提交撥款申請，並指前年11月成立公務員培訓諮詢委員會，設立4個工作小組集中培訓，預期今年年中能有更具體的內容，以強化4個工作小組範疇的內容。至於在國家事務的培訓方面，他表示有去內地的研習、與內地公務員的交流等，但現時課程不設考試制度，會再檢視情況。

他亦同意公務員課程應有持續進修的安排，在不同階層應提供不同的報訓。他又指現有的公務員培訓課程亦包括4個工作範疇，會透過工作小組去強化，並指現時在網上學習後能獲取學分，未來在某些領域上可能有一些要求，例如先完成某幾項課程才能獲考慮晉升。

政府於2017年《施政報告》中建議設立新公務員學院，其後選定在觀塘一幅用地作學院長遠院址，預計於2026年年底開始陸續完成，而臨時院址則位於北角政府合署，於今年成立。