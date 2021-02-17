何君堯轟中大沒吸取反修例教訓　促懲治瀆職高層及違法學生

中文大學於2019年反修例風波期間曾發生多場激烈衝突，示威者一度佔領校園及堵塞吐露港公路，該校管理層指學校保安已有所改善。惟上月中大再發生黑衣人向保安潑灑不明粉末事件，議員何君堯斥校方沒有吸取半點教訓，仍姑息養奸，促懲治瀆職的學校高層及違法的學生，給廣大市民一個交代。

何君堯昨日(16日)去信中大校董會，指從最近的黑衣人潑灑不明粉末事件可見，校方未有從2019年佔領中大事件中吸取教訓，亦沒有糾正過來，仍姑息養奸。他直指2019年發生的「黑暴」風波及校園佔領事件後，校方隨便找幾個犯事的學生懲治，沒有認真地向管理層及數以百計的學生問責。他反問在校園內發生一連串的港獨活動，包括升黑紫荊旗儀式、製造數千枚汽油彈、推行恐怖主義、提倡港獨及武裝集訓等事情，應由誰人負責？

針對中大副校長吳樹培在1月出席立法會教育事務委員會會議的發言，何君堯指吳當日稱校方已經完成相關檢討，並於去年11月向中大校董會提交報告。何指出，該報告只是給予校董會內部作參考，吳亦拒絕在會議上透露內容，吳更錯誤地將2019年的匯報說成2020年的檢討報告。何批評吳身為副校長犯下如此的低級錯誤，稱倘若吳不是刻意誤導，就是敷衍塞責。

何直指中大管理層不可再迴避責任或諉過於人，強調中大校董會必須公開相關調查報告的內容，並要懲治瀆職的校方高層及違法學生，給廣大市民一個交代，以及還中大名聲一個公道。