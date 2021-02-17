東鐵線新信號系統至少18次誤判列車衝燈　港鐵拖足3日終認衰

東網早前率先揭發港鐵東鐵線新信號系統在短短9日內，出現至少18次誤判有列車衝燈的「甩轆」事件後。東網記者向港鐵連番追問3日後，港鐵終承認事件，指相關情況已於近日減少，並指此期間出現的情況都不構成對列車安全運作的影響。

為配合港鐵沙中線下東鐵線延伸過海，港鐵擬更換東鐵線新信號系統，並加入新的南韓製9卡列車與原有12卡列車作「混合跑」。東網本周日（14日）已揭發東鐵線新信號系統啟用至今，已出現至少18次誤判，部分列車在事發時尚未駛出車廠。時至今日（17日），港鐵拖足3日終回應指，由於舊信號系統在羅湖貨場、上水側綫及何東樓車廠等地方沒有配置相類警號，新系统的相關配置和程序亦需要磨合及調校配合運作需要，在相關路段的操作安排管控措施後，系統出現列車越過停車信號燈的不需要警號次數於近日已減少。

此外，港鐵稱為應對新信號系統運作初期可能出現的磨合情況，已安排人手，在系統引入初期密切留意運作情況，並隨時候命進行修正及調校，當中包括發出不需要的警號，而實際不涉及有列車真正越過停車信號燈。而工程人員亦與新系統承辦商緊密溝通，及早跟進並作出適切調校。