美容業明起重開將加強防疫　調酒師工會不滿無法復業

港府明（18日）起容許美容及健身中心等場所重開，但酒吧及派對房間等則未獲准復業。有美容業工會指出，業界已準備好重開，將加強防疫管理，包括要求員工同時用膳人數不得超過禁聚令上限等；調酒師工會則估計中環有5分之1酒吧已結業，不少調酒師須靠兼職維持生計，加上酒吧的感染比例不算特別高，對不獲重開感不滿。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳指出，業界將遵守防疫規例，包括要求員工每14日接受一次病毒檢測，顧客亦須使用「安心出行」應用程式記錄行蹤。她對重開決定表示歡迎，近期亦有不少使用預繳式消費的客人預約美容服務，又指業界早於去年5月已加強防疫，包括安排美容師及客人「一對一」服務、使用一次性產品、以及保持室內通風等。

香港調酒師工會主席侯翠珊指出，酒吧結業情況嚴重，相信中環因租金昂貴、旅客減少，已有5分之1酒吧結業。她估計，本地約有千名調酒師，當中部分已轉任咖啡師或辦公室助理等，仍然在職的調酒師則須面對不同程度的薪酬調整，如放取無薪假等、要靠兼職維持生計。她指出，酒吧過去雖曾爆疫，但感染比例不算特別高，業界亦已加強室內通風情況，不太擔心重開會導致大爆發。她又提到，若港府只允許酒吧營業至晚上10時，相信部分無提供食物的酒吧，會待當局放寬至午夜12時或凌晨2時，才正式復業。