疫下近80%受訪者工作受影響 　議員促政府設失業援助金

新冠肺炎疫情導致百業蕭條。有工會調查發現，有71%受訪者面對失業或停工，其中失業1年或以上佔10%。收入減少方面，有78%受訪者表示收入減少，其中25%受訪者更表示完全沒有收入。此外，有77%的受訪者工作受影響，需停工或放無薪假，被減薪或只獲發底薪的受訪者分別有22%。工會斥勞工及福利局局長羅致光太固執、心魔太重，為不肯設立失業援助金堆砌藉口，望政府及勞工雙方透過溝通達成共識。

工聯會於本月8日至15日進行「香港就業狀況及求職信心指數調查」，調查發現有32%受訪者認為，倘若政府推出9,000港元失業或停工現金津貼對工作受影響的打工仔最有幫助，有28%受訪者支持派發8,000電子消費券。至於前景方面，有53%的受訪者指沒有信心在未來3個月內找到全職工作。

勞工界議員陸頌雄表示，在調查中發現不少家庭由雙職家庭變成單職家庭，因收入減少而令生活大受影響，但部分家庭未符合申請綜援的資格。他直指現有制度未能幫忙，政府又無意設立失業援助金，斥羅致光太固執、心魔太重，為不肯設立失業援助金堆砌藉口，並指勞工界非一成不變，可透過溝通達成共識。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪則指疫苗到港需時，加上新年活動受影響，估計今年上半年的就業前景絕不樂觀，預計今年中才或有好轉。他又指香港現時經濟差、就業難，形容環境特殊，政府應推出已有社會共識的失業援助。

他們建議政府應推出涉款150億港元的失業或停工現金津貼，上限為每月9,000港元、為期半年。他們又促請港府向內地爭取已接種疫苗市民可通關免隔離，並與外國商討設立便利公幹和旅遊的疫苗護照互認，甚至考慮派發8,000港元的電子消費券等措施。另外，調查發現有32%受訪者認為往返內地免隔離檢疫是最能吸引市民接種疫苗，有21%受訪者希望接種疫苗後可豁免限聚令，另有15%受訪者希望接種後可獲發「疫苗護照」方便公幹及外遊。