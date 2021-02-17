IT經理涉罵「死黑警」被控喧嘩　辯稱因質疑警方被捕

資訊科技男經理被指2019年11月11日「三罷」當日，辱罵正在清除路障的防暴警員「死黑警執垃圾」，並煽動途人包圍警員。他否認在公眾地方作出喧嘩行為罪，案件今日（17日）於在東區法院開審。辯方指，被告當日並無出言辱警，但就因不滿警員眼見女學生遭人滋擾仍袖手旁觀，而與警員口角，有警員揚言「出嚟搞事，依家就拉X你」，繼而便將被告制服拘捕，但有關警員不同意辯方說法。

控罪指，34歲被告陳浩倫於2019年11月11日，在柴灣道341至343號滙豐銀行外公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，以及煽動人群阻礙警員，歷時約3分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

警員鄧啟發(譯音)供稱，案發當日早上8時許，他接報柴灣道近怡泰街有人堵路，他到場後見馬路滿布竹枝磚頭等雜物，堵塞了3條行車線。當他與隊員清除路障期間，聽到被告大叫反修例口號，並辱罵「死黑警執垃圾」。在場約有150人圍觀，有圍觀者應被告呼籲衝出馬路包圍同袍，他見狀向被告發出警告，但被告情緒更為激動，大叫：「開槍呀開槍呀」，圍觀者拍手歡呼和應。他遂以公眾地方行為不檢罪拘捕被告，警誡下被告表明「我無嘢講」。

辯方庭上播放現場片段，當時確有不少人罵警員「黑警助紂為虐、強姦犯、殺人犯」，而被告則正與一名灰衫男子爭拗。辯方指出，有兩名女學生遭到該灰衫男滋擾，被告不滿警員袖手旁觀，才罵警：「搞X錯呀，睇X住個阿叔搞學生妹，你班防暴唔X理又唔X做嘢」，有警察就回應：「阿Sir做嘢唔X駛你教」、「出嚟搞事，依家就拉X你」。鄧不同意，重申有一直望着被告，見他的情緒最為激動，肯定他有出言辱警說話及煽動群眾包圍警員。