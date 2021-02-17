放寬晚市堂食多規限　食肆負責人斥「安心出行」趕客

政府明日(18日)起放寬一系列防疫措施，包括食肆晚市堂食可開至晚上10時，戲院及美容院等場所可有條件重開，但需要求顧客使用「安心出行」程式等。有食肆東主指食肆屬家族生意，業務以晚市為主，在禁晚市堂食期間生意大跌逾70%，已有2個多月無出糧予家人，而自己懷孕8個月仍要落場工作，批評政府防疫工作不如鄰近的澳門及台灣；另有酒樓負責人則指雖然放寬晚市堂食，但限4人一枱情況下仍未能辦宴會，再加上強制要使用「安心出行」應用程式，或令部分顧客不願進內消費，相信對生意幫助不大。

石鍋飯店負責人吳太表示，店舖生意以晚市為主，在沒有晚市的2個半月，生意大減70%，由於無辦法安排太多人手，改以家人幫忙打點為主，「但都好耐冇(向家人)出過糧」，坦言自己懷孕8個月仍要幫忙，冀放寬能令生意回復至以往的70%。她續稱，有不少熟客透露，因私隱問題不願使用「安心出行」，故會盡量為食客安排進場登記，惟盼政府能有更好配套措施。問及政府在抗疫上的表現，她則批評當局遲遲不封關及收緊豁免人士檢疫，令輸入個案不斷在港掀起新一輪疫情，並認為港府防疫不及澳門和台灣。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，已在茶枱放置「安心出行」二維碼(QR Code)卡紙供茶客掃描，但由於茶客大多是長者，並沒有智能電話，掃描二維碼或成問題，目前已安排人手在樓下幫食客登記。他又指，不希望食客和員工因使用「安心出行」一事起爭執，惟酒樓角色較被動，若勸喻食客後對方仍不使用，酒樓被罰停業亦無辦法。他續稱，酒樓以宴會為主，限4人一枱下仍未能進行擺酒等，加上有食客可能因要不肯使用「安心出行」而不進入，相信放寬對生意幫助不大，只希望員工收入能增加。

食客潘先生則對放寬至4人一枱感欣喜，「幾個人食飯可以叫多幾碟(餸菜)」，又稱以往農曆新年都會相約好友外出聚餐，但今年因疫情而未能成事，但笑指明日是放寬第一日，相信人較多，會選擇措施放寬後2日才與好友共聚。

另外，有戲院售票窗口仍然關閉，但已有屏幕顯示明日的場次安排。今日(17日)亦有不少美甲店店員返回店舖清潔，為明日復業做準備，有負責人直言被綑綁停業感無辜，因美甲可全程戴口罩，只會碰到手，又稱因客戶已急不及待要美甲，未來預約已爆滿。