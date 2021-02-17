喉管亂駁增播毒風險　議員促為三無大廈提供維修支援

新冠肺炎疫情仍然持續，當中不少群組爆發涉及渠管播毒，背後原因與「三無大廈」缺乏維修管理致樓宇老化、劏房林立等脫不了關係。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日(17日)與發展局局長黃偉綸會面後，指政府以往過於被動，應主動出擊、簡化行政程序，直接向有需要的大廈提供維修支援，隨後再向業主收取費用。

屋宇署本地屋宇測量師協會前主席陳子濱表示，早前到深水埗一帶舊樓群視察期間，發現有很多大廈外牆渠管失修破損、滲漏滴水、污水亂排等問題相當嚴重，尤其單位被改建成劏房的樓宇大多出現糞渠與污水渠亂駁的問題，令播毒風險大增。惟據現行法例，雖然他很同情「三無大廈」的年老業主和住戶，但政府的確沒有責任為他們維修，期望有關政策可「拆牆鬆綁」，以增加彈性幫助居民。

謝期望政府在新一份財政預算案設立「樓宇維修保養基金」，注資100億港元以作種子基金，再向每宗物業交易徵費，以配對方式資助及鼓勵業主維修大廈公用地方，改善樓宇安全，亦可為建築業提供更多工作機會。此外，他亦冀政府可直接委聘合資格人士維修有問題渠管，事後再追討維修費；及擴大現有資助計劃的適用範圍至提升大廈衞生設施，如W型喉管、噴霧式消毒器等。