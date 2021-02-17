收債不遂轟8槍擊傷姊弟　警追查18小時拘5黑漢檢氣槍

東涌發生開槍收債事件。昨晚(16日)9時許，兩名男子到逸東邨美逸樓一單位，追討約80萬港元債項，惟欠債人不在，只有其前妻及胞弟在單位內，雙方因此發生爭執。期間有人取出一把氣槍，近距離向該對姊弟連轟8槍，射出的鐵珠導致2人身體多處受傷，其中一粒鐵珠更射入男事主的臉部，歹徒隨後取走單位外的閉路電視系統，然後逃離現場。男事主其後需要接受手術，將鐵珠取出。

跟進案件的新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，警方高度重視案件，翻查大量閉路電視、進行情報分析及資料搜集後，最終在18小時內掌握兩名歹徒的身份及其藏身地點。

今午(17日)3時許，警方突擊搜查美逸樓另一個單位，惟單位內人士無視警方警告拒絕開門，警方在多次警告無效下破門而入，發現兩名涉案歹徒及另外3名男子，並在單位內檢獲一把約6吋長的氣槍、約70粒鐵珠、3支二氧化氮氣管。此外，警方在單位內調查期間，有人將物件擲出窗外，警方其後發現為一個冰壺。經初步調查後，以涉嫌「傷人」、「管有槍械及彈藥」、「盜竊」、「藏有吸食工具」及「阻差辦公」等，拘捕屋內5名男子(22至46歲)。據悉5人均有黑幫背景，其中一人為單位戶主，所有被捕人士被帶署通宵扣查。

由2020年10月至今，新界南總區共錄得190宗與非法收債相關的刑事案件，拘捕26人，當中14人為20歲以下的青少年，情況令人關注。警方將繼續從多方面打擊一切與非法收債相關的違法活動，包括加強宣傳、情報收集及與社區持份者通力合作，亦會積極調查有關案件，追查背後的不法分子身份。