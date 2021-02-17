黎智英涉組織參與8.18非法遊行　控方指流水式集會是掩飾

壹傳媒黎智英等7人否認組織和參與前年8月18日的未經批准遊行案，法官今午（17日）駁回辯方提出呈交專家報告的申請後，控方隨即開始宣讀開案陳詞，指被告等人把當日的遊行稱為「流水式集會」，實際只是用來掩飾未經批准集結的名號。

7名不認罪的被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

控方指，被告於2019年8月18日組織和參與由維多利亞公園至遮打道行人專區的未經批准遊行。他們明知有關遊行未經警務處長批准，上訴亦被集會遊行上訴委員會駁回，但仍於當日下午3時許起步，帶領數以千計的參與者遊行，至約下午4時許抵達遮打道。被告在隊頭手持印有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」的大型橫額，可見遊行參與者是帶有共同目的。

控方表示，警方是考慮到由2019年6月起，已有多次關於反對修訂《逃犯條例》的集會遊行演變成暴力衝突，令市民及警察受傷。警方有理由相信民陣該次遊行，會有部分參與者脫隊從事暴力活動，因此基於公共安全與秩序考慮，決定反對遊行申請。控方明天將繼續其開案陳詞。