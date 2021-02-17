涉阻礙警察追捕黑衣人　沙田區議員黃學禮否認涉案

沙田區議員黃學禮涉嫌於去年8月7日，在警方驅散聚集於深水埗警署外的示威者期間阻差辦公，他否認一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今（17日）在西九龍法院開審。警員供稱當晚本來要追捕一名使用彈弓射擊警方的黑衣人，惟遭人刻意阻擋前進，致疑犯逃脫，故拘捕該名作出阻礙的男子。惟辯方爭議該名男子並非被告。

控罪指，27歲被告王學禮於去年8月7日，在深水埗長沙灣道長沙灣政府合署外故意阻撓在正當執行職務的警務人員A。

A獲准匿名作供，他供稱當日凌晨1時，警方在長沙灣道及欽州街交界設立防線時，有黑衣人向警方射彈珠，並擊中一名總督察的胸口。A注意到該「彈珠人」的衣着，待警方防線推進時，A再次看見「彈珠人」遂上前追截。期間有一名男子闖出，他推了「彈珠人」背部一下，大喊「走呀！」然後減速停下，隻身阻擋A的前進。最終A被迫停下，「彈珠人」則逃之夭夭，A認為該名男子故意阻礙其行動，於是將其拘捕。

辯方盤問時，播放現場新聞片段，顯示當時被告出現在現場，但沒有喊人離開，亦沒有站在警員前方作阻擋。