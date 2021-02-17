新冠疫苗審批機制欠透明　政黨倡高官率先接種

港府降低新冠疫苗緊急使用門檻後，政府疫苗顧門專家委員會昨日(16日)，在沒有第三期臨床數據刊登於醫學期刊的情況下，仍推薦緊急使用多次傳出資料不齊、數據遲交的科興疫苗，引來爭議。有政黨今日(17日)批評當局審批疫苗機制模糊、透明度不足，條件不斷放寬，機制猶如為該疫苗「度身訂造」，勢令市民對接種疫苗信心大減。該政黨呼籲政府定期公布全球相關新冠疫苗數據，認為政府高官應率先打第一針，以增加市民的信心。

民主黨今日回應現時新冠疫苗情況時，該黨醫療政策副發言人袁海文表示，政府近日放寬相關門檻，讓科興疫苗不需在醫學期刊刊登相關數據，即可緊急使用，形容審批機制有如「度身訂造」。他引述研究指，市民對新冠疫苗的信心受兩大因素影響，包括對科學家的信心，以及對醫護和醫療系統的信心，袁直斥政府近日連番不同動作去通過使用一款較低效的疫苗，無疑令市民信任大減，更令人質疑專家的判斷是否無受政府壓力，直言「係咪(政府專家)許樹昌講嘅嘢就一定信」，認為相關做法將影響接種率。

袁又綜合多個研究指，目前本港接種意願大概只在30至40%的低水平，相信市民對科興疫苗的信心亦不高，要求政府應公開數據，以數字取信於人。他續稱，該黨本月曾就新冠疫苗事項在深水埗提交文件質詢，卻無奈被民政事務總署「DQ」(取消資格)，相反建制派類似文件則獲通過。

該黨副主席梁翊婷則批評，政府至今對新冠疫苗出現副作用後的安排仍不清晰，如責任誰屬及會否設立副作用基金等，她舉例指新加坡已有十分清晰的副作用賠償安排，要求港府盡快公布細節，如每一項副作用的賠償金額等，加強社會保障。她續稱，印尼及智利均有高官率先接種疫苗，更點名要求特首林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始亦應先接種第一針，以增加疫苗的公信力。

另外，政府將於明日(18日)起，放寬晚市堂食至晚上10時及4人一枱等一系列防疫措施，但相關處所包括食肆員工須每14日檢測一次。該黨指，近日留意到19個檢測中心預約均爆滿，其中天水圍1個檢測中心預約更已排至下周一(22日)，擔心當局「消化」不了大批需求。