10億疫苗保障基金　財會下周五審批　倘致命賠200至250萬元

新冠疫苗雖是控制疫情的關鍵，但其副作用備受關注。港府向立法會財委會申請撥款10億港元，設立接種新冠疫苗後出現異常事件的保障基金。如有人接種疫苗後死亡，初步建議每人最多可獲賠250萬元，嚴重異常事件則每人可獲賠最多300萬元，相關會議將於下周五（26日）討論。

食物及衞生局在文件中表示，立法會財委會將討論在「一般非經常開支」下開設一筆10億港元的新承擔額，為接種疫苗後出現異常事件的市民作補償。補償額方面，若死者年齡在40歲以下為250萬港元、40歲以上為200萬港元；涉及嚴重異常事件相關的傷害，年齡在40歲以下可獲最高300萬港元、40歲以上可獲最高250萬港元。相關申索應在接種最後一劑疫苗起計2年內向保障基金提出。

保障基金在接獲異常事件或關注事件清單所列的嚴重異常事件的報告後，受影響人士在符合一定條件的情況下，將可獲發一筆過的款項，包括該嚴重異常事件已得到註冊醫生證明，以及專家委員會的評估結果未能排除該事件與接種政府疫苗接種計劃下提供的新冠疫苗有關。

食衞局在文件中指，即使申索人從保障基金獲得保障金，仍可就其損失向疫苗製造商作出法律追索的權利。申索人仍可循民事訴訟，向「須對其身體傷害負責的人士」索償，惟不得獲雙重保障。如申索人獲得法院裁決賠償額，申索人先前從保障基金獲得的保障金會從該筆賠償額中抵銷。