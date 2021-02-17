黎智英再涉違國安法　警赴監獄錄取警誡供詞

正在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英，被指與另外8名泛民人士被控在前年的8.18流水式集會中，被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪，案件昨日(16日)在區院開審。據了解，黎昨午被囚車押返赤柱監獄時，早有警方國安處人員在獄中等候，通知他再涉及違反《港區國安法》及「串謀協助罪犯」再被捕，並已初步錄取警誡供詞。另據悉，由於黎是還押人士，故他近日都是食「私家飯」。

黎智英昨午於法院應訊後返回監獄，據知當時已有數名警方國安處人員等候。由於黎屬甲級囚犯，署方人員在赤柱監獄為他們安排一個會面室見面。據悉，警員當時告知黎涉嫌干犯「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，並初步為他錄取警誡供詞，由於當時無律師在場，黎大部分時間都是保持緘默。據悉，警方會繼續調查案件，稍後會諮詢律政司意見，以決定是否提出檢控。

據知，一般情況下，若警務人員要進入懲教院所拘捕在囚人士，警員會以公事探訪身份進入院所，再於該院所的會見室，與涉事的在囚人士會面，並通知對方已被捕。