政Whats噏：勞而無功兼健康差　術數師料陳肇始官職有動搖

楊子東師傅話陳肇始喺工作上遇到好大壓力，健康會出現好大問題。

疫情持續逾一年，好多人都會覺得香港病咗，如果連帶領港人抗疫嘅一眾問責高官都病埋，市民喺新一年都唔使指意有運行喇！香港術數家協會術數師楊子東為班高官算吓牛年運程，驚人地發現4名高官竟然有共通點，就係將會出現健康問題。即使係帶領抗疫嘅食物及衞生局局長陳肇始喺牛年都會出現好大嘅健康問題，甚至乎官職都有所動搖呀！

楊師傅指陳肇始行弱水命，天生唔適合出位，愈出位愈多機會面對批評。楊師傅話陳自農曆正月開始工作就會非常吃力，仲出現應付唔到嘅迹象，一直到四月都係勞而無功，最慘嘅係唔單止做唔好啲嘢，喺農曆五月、六月同埋九月都會面對好大壓力，健康令人擔憂，六月時官職更有可能被動搖。楊師傅批評陳一直都處理唔好疫情，因為佢嘅性格唔夠強硬，導致抗疫政策左搖右擺。

話時話，外界炮轟陳肇始抗疫不力，朝令夕改，搞到疫情反覆，早前更有聲音要換人，按楊師傅所言，睇嚟陳肇始好有可能做唔完五年任期喎。係咪咁？大家要拭目以待嘞！

至於IQ（智商）高達160嘅勞工及福利局局長羅致光，雖然聰明又好辯駁，但牛年嘅健康睇嚟都係麻麻哋喇！楊師傅指羅工作吃力，非常忙碌，可惜點忙都好就係無乜成績，咪即係所謂嘅吃力不討好同埋徒勞無功囉！楊師傅提醒，羅喺農曆六月會面對令佢好洩氣嘅麻煩事，身體都會受到影響，要注意健康。

公務員事務局局長聶德權同教育局局長楊潤雄喺牛年嘅健康情況都有隱憂。楊師傅指聶德權牛年運程反覆，農曆四月健康可能會出現問題，而農曆五至六月對佢嚟講都係唔吉利嘅。楊師傅話就算聶農曆四月無發病，農曆九月都好大機會病倒，勸佢盡早去做吓身體檢查啦！楊潤雄喺牛年嘅運程就比較平淡，但師傅提醒佢喺農曆七至八月健康亦會出現問題，更可能嚴重到要入廠添呀！真係要小心喇！