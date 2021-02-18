正月初七，「人」日。

去年春天，病毒疫情在美國紐約爆發，該國總統不斷的向中國甩鍋，當地社會充斥着對華裔人士的惡感敵意。在紐約大都會看守所內都要保持低調，避免說及跟中國有關的話題。

一天在圖書館內跟「品尼」教育主任談及疫情在中國迅速受到控制，繼而論及東方和西方社會文化的差異。品尼問：「你們中華文化的核心價值有哪些是西方文化裏沒有的呢？」

「東方有聖人，西方也有聖人，大家的基本價值大同小異，都是為『人』的價值觀，不同的是執着的程度和應用的方式而已。」我禮貌的回答。「自由，博愛，慈悲，民主都是共有的價值範圍。唯一特別的不同的，是東方社會都以『孝』為重。英文裏也沒有字可以完全翻譯形容『孝』這觀念和內容的。」

品尼主任好奇的要我多讓他了解這課題，一時之間也沒法三言兩語把中華文化裏的「孝」道說個清楚，便簡單的說了些飲水思源，敬愛父母尊長的道理和故事。

今年回到家裏來，偶然的機會到一家文化機構裏作客，與賢者大德討教東西文化的不同價值觀。高人解釋說：「中華文化的核心在『孝』。中國傳統家庭都設有『神主牌』紀念祖先前人，而古時儒家祭祀的時候，是『天地君親師』的牌位或供奉於大廳中堂的條幅，是祭天地、祭祖、祭聖賢的綜合敬祭，也是敬天法祖、孝親順長、忠君愛國和尊師重教的價值觀念的表達。『天地君親師』的觀念源於春秋末年左丘明之《國語》，云，『民性於三，事之如一。父生之，師教之，君食之。非父不生，非食不長，非教不知生之族也，故壹事之』。後來荀子在《荀子‧禮論》中，講及『天』和『地』：『故禮，上事天，下事地，尊先祖而隆君師，是禮之三本也』。東漢的《太平經》就形成了『天地君父師』的說法，北宋時開始，民間普遍崇奉『天地君親師』為祭祀對象。清雍正時期，正式的突出了『師』的地位，確定『天地君親師』的次序與意義。」

天，是自然的支配者，更是天道運行的規律守則，是宇宙間存在的主宰動力，也是福禍因果的消長，生命事故的起伏存亡，冥冥中的道理。是天公，是日月晝夜，陰陽交替，四季循環的大力量，大運勢。

地，是萬物之本，諸生之源，大地如母親，長五穀，育眾命，是為社稷，是這大地上的一切有機無機，有情無情的事和物，滋養着我們和身邊的所有恩澤和福德。

君，古代封建社會裏指的是天命之子，有道明君，及從上古以來的賢王聖帝。但到今天便可推而廣之，是國家的觀念，是為社會上的制度憲章，倫理禮節，以至社會國家的規範度量，維繫着人與人之交，國與國之往，辦事的方法，規矩約章，權力法制的衡量。

親，進入人倫者為親。血緣間之孝悌，友朋間之仁義，父母子女親朋戚友間之敬重，尊愛忠信，寬容互助，人與人之間的感情繫於禮，持於愛，聯以心，維以敬。

師，不僅僅是傳道授業解惑的教師，也是指我們的文化知識的傳承，來自古聖前賢的教訓，心靈啟發的開導，和歷代現世明師大家的言傳身教。史上的明君德主的功績，大人物小百姓成敗的故事，都培育了我們的心靈，栽下了我們安身立命的根源。

「你看！中華文化以『孝』為核心價值，不要以為這就是敬拜祖先，孝順父母而已，是認知崇敬感恩我們根源的一套理念。『孝』以天地君親師為內容，天是大自然運行的規律道理，地是世上育養的萬物，君是社會的制度規範，親是人倫交際的關係，師是精神心智的傳承。這是中國人的歷史觀、人生觀、世界觀和宇宙觀。『孝』在中國文化，中國人生中之意義價值重大，更是我們社會繁榮，國家穩定，民族昌盛的基石！」

「孝」！中國人才是中國人！