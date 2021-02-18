東鐵線新信號系統再現事故　緊急停車燈突然亮起車長急煞停

東鐵線新信號系統啟用僅一個多星期接連出事！原定去年年中啟用的東鐵線新信號系統，因在測試時期出現多次意外，最終延遲逾半年至本月6日啟用。繼本報早前踢爆系統啟用至今已發生近廿次「假衝燈」事故，本報再接獲消息，指本月15日東鐵線大學站附近再發生信號系統事故，有俗稱「交叉燈」的緊急停車指示器突然亮起，致車長需要急煞車。港鐵回應時承認事件，稱相信與個別的緊急停車指示器零件有關。議員直斥事件可大可小，萬一有孕婦因急煞而跌倒，後果不堪設想，又批評新信號系統出事連連，頻密到令人難以置信。

為配合沙中線下東鐵線延伸過海，港鐵本月初更換東鐵線新信號系統，並加入南韓製9卡列車與現有的12卡列車作「混合跑」，未來將全數換成9卡列車。有消息人士向本報透露，指本月15日下午約2時許，東鐵線大學站疑有港鐵職員按下緊急停車掣，惟新信號系統對有關指示毫無反應，更未發揮其作用，制停車站附近列車。據了解，當時南行線列車一名車長，因見到有信號燈亮起「交叉」標示，才驚覺煞停車輛。

不過，港鐵回應時否認有人按動月台緊急掣，亦否認出現信號系統「無反應」的情況，但承認當日一列開往紅磡方向的列車，在大學站正在駛離月台之際，車長見到前方一盞緊急停車指示器亮起，遂按既定程序停車。港鐵稱有關緊急停車指示器屬不正常亮起，車長已通知車務控制中心，待確定月台情況後重設指示器，約2至3分鐘後，車長將該列車駛離車站。工程人員檢查後，初步相信與個別的緊急停車指示器零件有關，事件不涉及行車安全。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長工程師張年生指事件屬信號系統出現問題，認為較大機會因線路出現鬆脫，導致系統收取信號出現錯誤，並稱早發現問題便可以早解決問題。

立法會鐵路事宜小組委員主席陳恒鑌批評港鐵頻頻出事，出錯頻繁至難以置信的地步，直斥「交叉燈」不正常亮起可大可小，萬一車廂內載有孕婦或長者，若市民未能及時反應，嚴重有機會造成生命危險及人命傷亡，又指「指示燈控制不妥當，突然變成綠燈，甚至難保一日，綠燈變紅燈咁點算。」他認爲種種事件都令市民對港鐵失去信心，促港鐵盡快吸取教訓，減少事故。

新信號系統在測試時已屢次出現意外，包括去年5月發生有列車在車務控制中心顯示屏失蹤，其後更發生「入錯線」事件，港鐵一度在啟用前夕臨門煞停計劃，港鐵事後成立獨立調查委員會。新信號系統最終於本月初啟用，惟仍傳出多宗事故，包括啟用首日即因信號系統問題而出現延誤，更有新的9卡列車在行駛期間疑因列車供電組件出現故障而突然停電。