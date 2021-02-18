東方日報A1：再涉國安助李宇軒潛逃　黎智英獄中被捕

目前被收押在赤柱監獄的壹傳媒黎智英，今早將再度向高等法院申請保釋，惟在聆訊前夕又因涉嫌違反《港區國安法》而在獄中被拘捕，一名涉案的律師男助理昨天先被押解到西九龍法院提訊。該名律師男助理被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，指他串謀黎、黎的助理Mark Herman Simon等人勾結外國或境外勢力，並串謀黎協助12港人蛇案中的李宇軒潛逃至台灣。該名被告暫時毋須答辯，港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德不准被告保釋，下令把他還押監房看管，並將該案押後至4月14日再提訊，以等候警方進一步調查，包括調查被告的手機及銀行交易紀錄。

29歲被告陳梓華是英國公民，他被控於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

陳也被控於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

據悉，李宇軒和劉祖廸參與「重光團隊」（SWHK，前稱「攬炒團隊」）的前線活動工作，幕後指示人則是黎智英、Mark Herman Simon和被告等人。該組織除了策劃眾籌逾1,400萬元、聯絡外國政黨人士外，亦曾在媒體上發表文章，內容牽涉呼籲外國政府制裁及打壓中國及香港政府。其後李宇軒潛逃時，獲得提供安全屋及交通工具相助，此事被指與黎智英和被告等人有關。

30歲的李宇軒報稱為電腦程式設計員，去年8月10日因涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「洗黑錢」兩宗罪被捕，經扣查後獲批准保釋候查。李於8月23日凌晨棄保潛逃，與另外11名涉嫌與反修例案件有關的人士乘坐快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃至台灣後申請政治庇護，但在果洲群島對開內地水域被內地海警截獲，於內地被刑事拘留。

事件中，兩名未成年疑犯在內地不被起訴，並已由內地警方經深圳灣口岸移交香港警方跟進。李宇軒和其餘9人於去年12月16日被深圳市鹽田區人民檢察院起訴，案件隨後於28日在深圳市鹽田區人民法院開審，法院於30日分別裁定李等10人組織偷越邊境和偷越邊境罪成，當中李偷越邊境罪成，判囚7個月及罰款1萬元人民幣，預料他將於下月在內地服刑完畢。

案件編號：WKCC 624/2021

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