全港400萬平方米官地曬太陽　62宗NGO申租用　僅批9宗

本港社福設施需求殷切，然而大量閒置官地「曬太陽」。截至2019年底，本港共有1,606幅未批租政府土地，面積近400萬平方米，相當於548個足球場大小。地政總署由2018年1月至2019年9月共接獲62宗非政府機構申請，以短期租約形式租用空置政府用地作社區、團體或非牟利用途申請，惟同期該署只批出9宗。

為支援非政府組織善用閒置官地，政府2019年2月推出資助計劃，預留10億元支援機構進行基本及必須的復修工程，但申請反應冷淡。去年3月底，發展局僅接獲12宗申請，當中8宗獲批出整個項目或分階段的資助，其餘4宗則仍在處理中。

「過程真係好漫長，申請咗兩年最終都要放棄。」曾經申請類似計劃的議員陳恒鑌坦言，申請手續繁複，又要先墊支委聘顧問確定工程技術可行性，「一般小型NGO（非政府機構）根本好難做到。」他又指，加上等待部門審批時間漫長，經歷多次修改，無奈計劃趕不上變化，最終放棄申請。他促請政府常規化申請流程及準則，簡化審批程序，並就回覆時間訂立服務時限。